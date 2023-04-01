$76.45+0.1482.39-0.75

Скидки на российскую нефть начали уменьшать

С 1 апреля в России поменялся механизм определения цены российской нефти Urals, которая используется для расчета основных налогов нефтедобывающих компаний — налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на добавленный доход (НДД), а также расчета экспортной пошлины. Соответствующий закон был подписан в феврале.

Скидки на российскую нефть начали уменьшать
© ТАСС

Таким образом, с апреля скидка на российский сорт нефти Urals при продаже не должна превышать 34 доллара за баррель. В мае она снижается до 31 доллара, в июне — до 28 долларов, а в июле — до 25.

Если компаниям не удастся продавать нефть дороже, чем требует новое правило, они будут уплачивать налоги исходя из устанавливаемой цены, а не реальной. Речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налоге на добавленный доход (НДД) и обратном акцизе.

Согласно подсчетам Минфина, с 15 февраля по 14 марта средняя цена Urals выросла до 50,8 доллара за баррель, что более чем на доллар больше, чем в феврале. То есть экспортная пошлина на нефть и темные нефтепродукты с 1 апреля повысится на 0,1 доллара, до 14,3 доллара за тонну, а на светлые нефтепродукты и масла составит 4,2 доллара за тонну.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий