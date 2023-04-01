Скидки на российскую нефть начали уменьшать

С 1 апреля в России поменялся механизм определения цены российской нефти Urals, которая используется для расчета основных налогов нефтедобывающих компаний — налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на добавленный доход (НДД), а также расчета экспортной пошлины. Соответствующий закон был подписан в феврале.

Таким образом, с апреля скидка на российский сорт нефти Urals при продаже не должна превышать 34 доллара за баррель. В мае она снижается до 31 доллара, в июне — до 28 долларов, а в июле — до 25.

Если компаниям не удастся продавать нефть дороже, чем требует новое правило, они будут уплачивать налоги исходя из устанавливаемой цены, а не реальной. Речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налоге на добавленный доход (НДД) и обратном акцизе.