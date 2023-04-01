Эксперты ответили на вопрос о ближайшем будущем рубля

Российский рубль может укрепиться во втором квартале 2023 года. До конца года доллар, вероятно, перейдет в диапазон, превышающий 80 рублей, однако не достигнет значений марта 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Рубль третий квартал подряд дешевеет по отношению к доллару и евро. На последних торгах доллар достигал отметки в 77,95 рубля, а евро - 84,79 рубля.

Причиной укрепления рубля служит превышение спроса на валюту над ее предложением. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин пояснил, что экспортеры продают на Московской бирже меньше валюты, так как выручка сократилась. Это сокращение последовало за снижением мировых цен на нефть, а также введением дисконта, с которым теперь продается нефть из России.

Среди факторов поддержки рубля можно выделить положительное торговое сальдо и новую схему налогообложения нефтяной отрасли. Кроме того, из-за нестабильности нефтяных цен, западных ограничений и эмбарго на нефть предложение рубля на бирже останется пониженным минимум до второго полугодия. Еще одним положительным фактором выступит ожидаемое сокращение спроса на валюту.