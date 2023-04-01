$76.45+0.1482.39-0.75

Эксперты ответили на вопрос о ближайшем будущем рубля

2

Российский рубль может укрепиться во втором квартале 2023 года. До конца года доллар, вероятно, перейдет в диапазон, превышающий 80 рублей, однако не достигнет значений марта 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Эксперты ответили на вопрос о ближайшем будущем рубля
© ТАСС

Рубль третий квартал подряд дешевеет по отношению к доллару и евро. На последних торгах доллар достигал отметки в 77,95 рубля, а евро - 84,79 рубля.

Причиной укрепления рубля служит превышение спроса на валюту над ее предложением. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин пояснил, что экспортеры продают на Московской бирже меньше валюты, так как выручка сократилась. Это сокращение последовало за снижением мировых цен на нефть, а также введением дисконта, с которым теперь продается нефть из России.

Среди факторов поддержки рубля можно выделить положительное торговое сальдо и новую схему налогообложения нефтяной отрасли. Кроме того, из-за нестабильности нефтяных цен, западных ограничений и эмбарго на нефть предложение рубля на бирже останется пониженным минимум до второго полугодия. Еще одним положительным фактором выступит ожидаемое сокращение спроса на валюту.

Freedom Finance Global прогнозирует курс доллара в диапазоне 75-80 рублей как минимум до начала лета.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий