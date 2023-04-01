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1 час назад

Бум строительства нефтяных танкеров объяснили

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Бум строительства нефтяных танкеров объяснили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Переориентация продавцов нефти на новые рынки в 2022 году привела к нехватке судов для ее перевозки. Так бум строительства нефтяных танкеров в разговоре с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Бизнес по строительству танкеров сейчас очень эффективен, утверждает аналитик. При этом дело не в антироссийских санкциях, а в изменении структуры мирового рынка нефти, считает он.

«Раньше рынки были выстроены с точки зрения экономики, а теперь с точки зрения политики. Получается, что из-за санкций эта неэффективность и произошла. Первое — это США запретили импортировать российскую нефть и нефтепродукты еще с 1 апреля 2022 года, поэтому Россия направила свои нефтепродукты на Восток, в Азию. Второе — это было перестроение рынков с весны прошлого года, потому что европейские компании отказывались зачастую даже добровольно покупать российскую нефть», — объяснил он.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире резко вырос спрос на нефтяные танкеры. Это связано с восстановлением азиатских рынков и открытием новых нефтеперерабатывающих комплексов.

Судовой брокер Braemar подсчитал, что с начала 2023 года заказы на танкеры среднего класса увеличились до 38 единиц, что стало рекордом за последние 10 лет. По данным отраслевой компании Simpson Spence & Young, о растущей потребности в танкерах говорит количество присваиваемых судам международных серийных номеров. Так, в 2022 году их получил 31 танкер, а в 2023-м их количество уже достигло 28.

Экономика,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
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