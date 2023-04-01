Бум строительства нефтяных танкеров объяснили

Переориентация продавцов нефти на новые рынки в 2022 году привела к нехватке судов для ее перевозки. Так бум строительства нефтяных танкеров в разговоре с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Бизнес по строительству танкеров сейчас очень эффективен, утверждает аналитик. При этом дело не в антироссийских санкциях, а в изменении структуры мирового рынка нефти, считает он.

«Раньше рынки были выстроены с точки зрения экономики, а теперь с точки зрения политики. Получается, что из-за санкций эта неэффективность и произошла. Первое — это США запретили импортировать российскую нефть и нефтепродукты еще с 1 апреля 2022 года, поэтому Россия направила свои нефтепродукты на Восток, в Азию. Второе — это было перестроение рынков с весны прошлого года, потому что европейские компании отказывались зачастую даже добровольно покупать российскую нефть», — объяснил он.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире резко вырос спрос на нефтяные танкеры. Это связано с восстановлением азиатских рынков и открытием новых нефтеперерабатывающих комплексов.