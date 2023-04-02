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1 час назад

Аналитик Белова объяснила рост спроса на российский газ со стороны Китая

Газета.Ru

Высокий спрос на российский газ со стороны Китая объясняется разделением мира КНР на дружественный и недружественный. При этом сценарии страна лишается части поставок газа. Об этом РИА Новости заявила директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

Аналитик объяснила рост спроса на российский газ со стороны Китая
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если допустить, что в какой-то момент времени внешний мир для страны разделится на дружественно-недружественный, то порядка 30 миллиардов кубометров получаемого КНР СПГ могут попасть под риск», — отметила Белова.

По ее словам, что сейчас газовый рынок Китая достаточно сбалансированный. Однако, вполне вероятно, что страна смотрит на свой баланс и через призму возможных недопоставок от других источников. Поэтому спрос на газ из России повысился раньше, чем предполагалось.

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Она добавила, что новый газопровод не сможет появиться быстро, и с момента подписания договора до первых поставок топлива по «Силе Сибири 2» пройдет не менее четырех лет.

25 марта РИА Новости со ссылкой на экспертов в газовой отрасли сообщило, что достижение соглашения между Россией и Китаем по проекту магистрального газопровода «Сила Сибири 2» может задерживаться из-за ожидания Пекином привлекательных цен на российский газ.

Экономика,Мария Белова,Совбез ООН,
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