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Оценено влияние тайваньского кризиса на реализацию «Силы Сибири-2»

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Дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня может стать для Пекина стимулом для ускоренного завершения переговоров по проекту газопровода «Сила Сибири-2». Об этом РИА Новости рассказала директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

Оценено влияние тайваньского кризиса на реализацию «Силы Сибири-2»
© РИА Новости

По мнению эксперта, с точки зрения безопасности поставки трубопроводного газа выглядят более привлекательными, чем СПГ из потенциально недружественных стран. И поскольку поставки газа через «Силу Сибири» уже учтены в текущем и будущем балансе Китая, то «Сила Сибири-2» может обеспечить эту безопасность.

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После встречи глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина опрошенные Reuters эксперты заявили, что сомневаются в значении для Китая газопровода «Сила Сибири-2», который российский президент называл сделкой века. В совместном заявлении об итогах встречи говорится только о том, что стороны приложат усилия для продвижения проекта, а в официальных отчетах о заявлениях руководителя КНР «Сила Сибири-2» вообще не упоминается. Что касается конкретики по поводу проекта, то о переходе к началу реализации не сообщалось.

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