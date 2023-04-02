Оценено влияние тайваньского кризиса на реализацию «Силы Сибири-2»

Дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня может стать для Пекина стимулом для ускоренного завершения переговоров по проекту газопровода «Сила Сибири-2». Об этом РИА Новости рассказала директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова .

По мнению эксперта, с точки зрения безопасности поставки трубопроводного газа выглядят более привлекательными, чем СПГ из потенциально недружественных стран. И поскольку поставки газа через «Силу Сибири» уже учтены в текущем и будущем балансе Китая, то «Сила Сибири-2» может обеспечить эту безопасность.

После встречи глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина опрошенные Reuters эксперты заявили, что сомневаются в значении для Китая газопровода «Сила Сибири-2», который российский президент называл сделкой века. В совместном заявлении об итогах встречи говорится только о том, что стороны приложат усилия для продвижения проекта, а в официальных отчетах о заявлениях руководителя КНР «Сила Сибири-2» вообще не упоминается. Что касается конкретики по поводу проекта, то о переходе к началу реализации не сообщалось.