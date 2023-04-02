FT: энергетические санкции против России повышают вероятность инцидентов с разливом нефти
Риск возникновения инцидентов с разливом нефти возрос после того, как западные страны запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении судов, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня ($60 за баррель). Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на отраслевых экспертов.
"Речь идет о социальной и экологической катастрофе, которая ожидает своего часа. Это должно вызывать у всех нас большое беспокойство", - заявил исполнительный директор норвежской страховой компании Gard Рольф Тор Роппестад.
По его мнению, менее проверенные страховщики из незападных стран могут не столь ответственно подойти к ликвидации последствий возможных разливов нефти, что рискует нанести урон окружающей среде. Он предположил, что вероятность подобных инцидентов увеличивается в связи с повышением среднего возраста используемых судов для перевозки российской нефти в свете введенных против РФ санкций.
Один из руководителей международного трейдера Trafigura Бен Лакок отметил, что особой зоной обеспокоенности является пролив Эресунн между Данией и Швецией, который остается важным торговым маршрутом для российских танкеров. Другой собеседник издания, представляющий лондонского страхового брокера, на условиях анонимности высказал сомнения в том, что в случае разлива нефти новые компании, оказывающие услуги страхования российским судам, полностью выполнят свои обязательства.