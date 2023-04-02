Риск возникновения инцидентов с разливом нефти возрос после того, как западные страны запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении судов, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня ($60 за баррель). Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на отраслевых экспертов.

"Речь идет о социальной и экологической катастрофе, которая ожидает своего часа. Это должно вызывать у всех нас большое беспокойство", - заявил исполнительный директор норвежской страховой компании Gard Рольф Тор Роппестад.

По его мнению, менее проверенные страховщики из незападных стран могут не столь ответственно подойти к ликвидации последствий возможных разливов нефти, что рискует нанести урон окружающей среде. Он предположил, что вероятность подобных инцидентов увеличивается в связи с повышением среднего возраста используемых судов для перевозки российской нефти в свете введенных против РФ санкций.