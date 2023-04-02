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32 минуты назад

Бюджет России пополнился на 2,5 трлн рублей

News.ru

К концу марта 2023 года бюджет России получил дополнительный доход в 2,5 трлн рублей, заявил министр финансов страны Антон Силуанов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в передаче «Москва. Кремль. Путин». Он признал, что доходы России от поставок нефти и газа существенно сократились, однако критических последствий пока не наступило. По его словам, Россия выполнит все свои обязательства.

Бюджет России пополнился на 2,5 трлн рублей
Фото: ТАССТАСС

Только накануне в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей. Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет, — сказал Силуанов.

Эксперты ответили на вопрос о ближайшем будущем рубля

Ранее Минфин сообщал, что в январе-феврале 2023 года дефицит федерального бюджета в России составил 2,58 трлн рублей. При этом, по предварительным оценкам, доходы составили 3,16 трлн рублей, что на 25% ниже объемов аналогичного периода прошлого года.

Экономика,Павел Зарубин,Антон Силуанов,Владимир Путин,
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