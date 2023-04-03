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51 минуту назад

Индия предложила использовать рупию в международной торговле как альтернативу доллару

Никита Бородкин

Индия предложила рупию в качестве альтернативы доллару США в международной торговле. Как сообщает Press TV, эта идея соответствует новой «динамической и гибкой» внешнеторговой политике страны, которая направлена на дедолларизацию.

Индия предложила альтернативу доллару
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Индийские власти считают, что национальная валюта будет использоваться при ведении торговли с государствами, которые столкнулись с нехваткой доллара или валютным кризисом. По такой схеме страна сможет торговать с Малайзией и Бангладеш. Сейчас в рупиях Индия уже торгует с Россией, Маврикием, Ираном и Шри-Ланкой.

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В публикации отмечается, что для Москвы торговля альтернативой доллара является «центральным элементом нового плана». В то же время Нью-Дели пытается обеспечить глобальный статус своей валюты и позволить использовать ее для международных торговых расчетов. Как отметил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, в ближайшие пять лет страна будет поощрять интернационализацию рупии. Кроме того, Нью-Дели хочет увеличить экспорт товаров и услуг до 2 трлн долларов к 2030 году.

Само заявление было сделано на фоне официальных усилий по защите внешней торговли от последствий украинского кризиса. После введения санкций против российской экономики использовать американский доллар стало чрезвычайно сложно, из-за чего страны начали предпочитать альтернативные валюты и бороться с гегемонией валюты США. Кроме того, страны БРИКС, в состав которых скоро войдут Иран и Саудовская Аравия, работают над созданием новой формы валюты, которая способна низвергнуть доминирующее положение США.

Экономика,БРИКС,
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