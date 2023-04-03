Индия предложила альтернативу доллару

Индия предложила рупию в качестве альтернативы доллару США в международной торговле. Как сообщает Press TV, эта идея соответствует новой «динамической и гибкой» внешнеторговой политике страны, которая направлена на дедолларизацию.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Индийские власти считают, что национальная валюта будет использоваться при ведении торговли с государствами, которые столкнулись с нехваткой доллара или валютным кризисом. По такой схеме страна сможет торговать с Малайзией и Бангладеш. Сейчас в рупиях Индия уже торгует с Россией, Маврикием, Ираном и Шри-Ланкой.

В публикации отмечается, что для Москвы торговля альтернативой доллара является «центральным элементом нового плана». В то же время Нью-Дели пытается обеспечить глобальный статус своей валюты и позволить использовать ее для международных торговых расчетов. Как отметил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, в ближайшие пять лет страна будет поощрять интернационализацию рупии. Кроме того, Нью-Дели хочет увеличить экспорт товаров и услуг до 2 трлн долларов к 2030 году.