Полякам рассказали, как пережить рецессию

Польша избежала технической рецессии во втором квартале, однако страна уже столкнулась с экономическим спадом. Об этом сообщило издание Interia, передает «ИноСМИ».

Фото: Unsplash Unsplash

Рецессия является замедлением темпов экономического роста, которое приводит к падению ВВП. В действительности между первым и четвертым кварталами 2022 года данный показатель в Польше продемонстрировал падение почти на 4%. Авторы публикации увидели в этом «звоночки» рецессии. Они дали полякам рекомендации о том, как стоит подготовиться к такому развитию событий. Так, им посоветовали экономить и уменьшать расходы до минимума. Кроме того, важно задуматься о погашении существующих долгов, а также о накоплении и приумножении сбережений, говорится в заметке.

Видео дня

Портал напоминает о том, что рецессия сама по себе опасна, так как она приводит к росту безработицы, банкротству фирм, проблемам с платежеспособностью контрагентов, снижению реальной заработной платы и т.д.

В публикации говорится, что гражданам нужно иметь «аварийный» бюджет. Он, как отмечается, должен в шесть раз превышать уровень ежемесячной заработной платы. Эту сумму нужно использовать только при крайней необходимости, подчеркивается в заметке. Поляк предостерегают от вложений в рискованные инструменты.

Целесообразно придерживаться метода диверсификации, говорится в публикации. Так, гражданам стоит размещать деньги в нескольких различных инструментах. Безопасными инвестициями считаются срочные депозиты, сберегательные счета, а также казначейские облигации, указывают эксперты.

Кроме того, полякам рассказали о возможности заработать на рецессии в стране. Им напоминают о том, что она влияет на котировки биржевых компаний и индексы, а также на валютные курсы.

«Достаточно обратить внимание на крупные, стабильные компании, курс которых упал в результате оттока капитала с торговой площадки, а не из-за проблем данного предприятия», — отмечают специалисты.