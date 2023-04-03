IDIS Viitorul: Молдавия оказалась «самой несчастной» европейской страной из-за дорогого газа
Экономический эксперт ассоциации IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Молдавия импортировала отопительный газ на сумму $500 млн, оставаясь «самой несчастной» страной в Европе.
При этом, по словам аналитика, Молдавия потребила вдвое меньше газа, чем в прошлом году. Однако тариф на газ был выше, чем в среднем по Европе.
Эксперт посчитал, что в первом квартале этого года Молдавия закупала газ по $1 тыс. за 1 куб. м, но в среднем по Европе эта цена была ниже на $300
Ионицэ назвал жителей Молдавии самыми несчастными в Европе.
Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что совокупный долг населения и предприятий по выплатам за газ составил почти $23 млн и призвал оплатить потраченный газ.