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51 минуту назад

СМИ: Япония покупает российскую нефть по ценам выше «потолка»

Лера Букина

Токио приобретает российскую нефть по ценам выше лимита в $60, который установила «Большая семерка». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, что Япония входит в список участников G7. Издание отмечает, что данной стране удалось получить от властей США одобрение на исключение из правил, которые обязывают определенные государства придерживаться ценового «потолка». Япония заявила, что это исключение ей необходимо для того, чтобы обеспечить доступ к российским энергоносителям.

Как говорится в заметке, подобного рода уступка сигнализирует о том, что Япония зависит от России в вопросе поставок ископаемого топлива.

Названы последствия для США после решения ОПЕК+ по добыче нефти

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них.

Также с 5 декабря Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Ранее, как писало агентство ТАСС, представитель Еврокомиссии заявил, что странам-членам Евросоюза и Группы семи пока не удалось договориться о корректировке потолка стоимости российской нефти. При этом изначально ожидалось, что это сделают к середине марта.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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