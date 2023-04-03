Россия денонсировала соглашения о пенсиях военнослужащих стран СНГ

Соглашения были подписаны в Ташкенте 15 мая 1992 года. Как поясняется в аннотации на сайте Совфеда , основной задачей этих документов было обеспечение пенсионных прав военнослужащих бывшего СССР. Соглашения основывались на территориальном принципе, при переселении на постоянное жительство в другое государство пенсионеру назначалась пенсия по законодательству государства проживания.

"Учитывая, что в СНГ сформировалось новое пенсионное законодательство, страны перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предлагается денонсировать указанные соглашения, которые утратили свою актуальность", - говорится в аннотации.

Отмечается, что денонсация соглашений не повлияет на пенсионные права военных пенсионеров: те, кому пенсии уже назначены, продолжат ее получать в том же порядке, как и раньше. Российским гражданам, переехавшим в другие страны СНГ, выплата пенсий будет осуществляться в соответствии с положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ.