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56 минут назад

Министр финансов Силуанов спрогнозировал снижение инфляции в течение полугода

Газета.Ru

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что инфляция в РФ находится под контролем и будет снижаться в течение предстоящих шести месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

Силуанов спрогнозировал сроки снижения инфляции в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр выразил надежду на то, что инфляция продолжит снижаться и дальше.

Ранее Силуанов рассказал в интервью RT, что по состоянию на начало 2023 года государственный долг Российской Федерации составил 15,1% к ВВП. Министр подчеркнул, что низкий госдолг, ответственная бюджетная политика, система плавающего курса и таргетирование инфляции являются основой финансовой стабильности России.

В конце марта глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что по итогам текущего года мировая экономика продолжит находиться в состоянии «турбулентности», испытывая «шок за шоком». При этом такая тенденция прослеживается на глобальном уровне не первый год, в 2023-м темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) окажутся ниже 3%.

Экономика,Кристалина Георгиева,Антон Силуанов,Международный валютный фонд,
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