Силуанов спрогнозировал сроки снижения инфляции в России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что инфляция в РФ находится под контролем и будет снижаться в течение предстоящих шести месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

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Министр выразил надежду на то, что инфляция продолжит снижаться и дальше.

Ранее Силуанов рассказал в интервью RT, что по состоянию на начало 2023 года государственный долг Российской Федерации составил 15,1% к ВВП. Министр подчеркнул, что низкий госдолг, ответственная бюджетная политика, система плавающего курса и таргетирование инфляции являются основой финансовой стабильности России.