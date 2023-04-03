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Песков отреагировал на недовольство США решением сделки ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ, что в Белом доме недовольны решением Саудовской Аравии и Российской Федерации сократить добычу нефти, назвав это помощью Москве.

Кремль отреагировал на недовольство США решением сделки ОПЕК+
© РИА Новости

«В данном случае мы ориентируемся на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами. Важна позиция и ОПЕК+ и ОПЕК, в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание мировых цен на нефть. На это надо ориентироваться. Довольны или не довольны другие страны — это их личное дело», — сказал Песков.

По словам Пескова, эксперты отмечали, что для мировой энергетики важен определенный уровень цен на нефть, который позволит не сокращать инвестиции и разведку новых запасов.

Также он отметил, что альтернативные источники энергии в обозримой перспективе не способны обеспечить «поступательное развитие всех стран».

Ранее агентство Associated Press сообщило, что решение государств ОПЕК+ сократить добычу нефти может спровоцировать в США и других странах Запада рост инфляции и цен на бензин. Такое решение может помочь увеличить российский бюджет, а также приведет к обострению отношений между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, говорится в статье.

До этого страны ОПЕК+, в том числе Россия, приняли решение о снижении добычи нефти до конца 2023 года. РФ и Саудовская Аравия сократят добычу до 500 тыс. баррелей в сутки.

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