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1 час назад

Венгрия не будет отказываться от контрактов с «Газпромом»

Никита Бородкин

Венгрия не будет отказываться от надежных долгосрочных контрактов, в том числе с «Газпромом», из-за политических причин. Как сообщает агентство «Прайм», об этом заявил на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Будапеште глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия не будет отказываться от контрактов с «Газпромом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что сейчас главное для властей Венгрии — обеспечить безопасность снабжения страны энергией.

«Наши долгосрочные контракты хорошо работают, мы не готовы и не будем отказываться от них, это точно», — подчеркнул Сийярто.

Министр пояснил, что речь идет о контрактах с такими компаниями как «Газпром», Shell и другие. Диверсификация означает поиск новых источников энергии, а не смену направления поставок.

Ранее Сийярто заявлял, что сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики идет без проблем, несмотря на действие списка недружественных стран. Он напомнил, что в этот перечень включены все члены Евросоюза.

Экономика,Петер Сийярто,Shell,Газпром,ЕС,
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