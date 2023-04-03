Венгрия не будет отказываться от контрактов с «Газпромом»

Венгрия не будет отказываться от надежных долгосрочных контрактов, в том числе с «Газпромом», из-за политических причин. Как сообщает агентство «Прайм», об этом заявил на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Будапеште глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что сейчас главное для властей Венгрии — обеспечить безопасность снабжения страны энергией.

«Наши долгосрочные контракты хорошо работают, мы не готовы и не будем отказываться от них, это точно», — подчеркнул Сийярто.

Министр пояснил, что речь идет о контрактах с такими компаниями как «Газпром», Shell и другие. Диверсификация означает поиск новых источников энергии, а не смену направления поставок.