$76.45+0.1482.39-0.75
46 минут назад

Сумму ущерба от экономических преступлений в РФ хотят изменить

Лера Букина

Законопроект, предполагающий повышение планки крупного и особо крупного ущерба по экономическим преступлениям, в скором времени будет внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госдумы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Сумму ущерба от экономических преступлений в РФ хотят изменить
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Корректировки вносят в семь статей УК РФ. Парламентарии выступают за повышение лимита ущерба с учетом инфляции. По мнению депутатов, в стране целесообразно изменить сумму крупного ущерба по статье 170.2 («Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования или карту-план территории») с 2,25 до 3,5 миллиона рублей, а особого крупного — с 9 до 13,5 миллиона.

В статье 178 («Ограничение конкуренции») доходы в крупном размере предлагают повысить с 50 до 80 миллионов рублей, в особо крупном — с 250 до 395 миллионов.

Размер крупного ущерба увеличится с 10 до 16 миллионов рублей, а особого крупного — с 30 до 47,5 миллиона рублей. Депутаты также выступают за внесение аналогичных изменений в ряд других статей, касающихся незаконного использования средств индивидуализации товаров, работ, услуг, уклонения физлица или организации от уплаты налогов и страховых взносов, а также неисполнения обязанностей налогового агента.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к МВД и Федеральному собранию с поручением устранить размытые и двусмысленные формулировки об экономических преступлениях в законодательстве.

Экономика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий