Саудовская Аравия изменила ситуацию на мировом энергетическом рынке с помощью решения о сокращении суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Благодаря же аналогичным мерам со стороны других участников ОПЕК+, включая Россию, цены на сырье североморской марки Brent могут приблизиться к отметке $100 за баррель в обозримом будущем, сообщает агентство Bloomberg.

2 апреля несколько стран ОПЕК+, включая Россию, заявили, что до конца года будут сокращать нефтедобычу из-за непредсказуемости на мировом рынке сырья. Москва заявила, что сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, аналогичное решение приняла Саудовская Аравия. В общей сложности суммарное снижение суточных объемов добычи сырья составит более 1,5 млн баррелей.

«Нефтяной сюрприз Саудовской Аравии подстегивает цены к еще большему ралли. Перспектива возврата к 100 долларам за баррель — широко распространенное мнение в отрасли в начале года — кажется, вновь возвращается. Биржевые цены взлетели до 84 долларов за баррель, Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз на конец года до 95 долларов, а другие аналитики и вовсе заговорили о трехзначных цифрах», — говорится в материале.