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1 час назад

Bloomberg: Саудовская Аравия изменила ситуацию на мировом энергорынке с помощью "нефтяного сюрприза"

Газета.Ru

Саудовская Аравия изменила ситуацию на мировом энергетическом рынке с помощью решения о сокращении суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Благодаря же аналогичным мерам со стороны других участников ОПЕК+, включая Россию, цены на сырье североморской марки Brent могут приблизиться к отметке $100 за баррель в обозримом будущем, сообщает агентство Bloomberg.

2 апреля несколько стран ОПЕК+, включая Россию, заявили, что до конца года будут сокращать нефтедобычу из-за непредсказуемости на мировом рынке сырья. Москва заявила, что сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, аналогичное решение приняла Саудовская Аравия. В общей сложности суммарное снижение суточных объемов добычи сырья составит более 1,5 млн баррелей.

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«Нефтяной сюрприз Саудовской Аравии подстегивает цены к еще большему ралли. Перспектива возврата к 100 долларам за баррель — широко распространенное мнение в отрасли в начале года — кажется, вновь возвращается. Биржевые цены взлетели до 84 долларов за баррель, Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз на конец года до 95 долларов, а другие аналитики и вовсе заговорили о трехзначных цифрах», — говорится в материале.

3 апреля аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs обновили собственный прогноз по поводу цены на нефть в декабре 2023 года. К этому времени, согласно измененной оценке, стоимость сырья североморской марки Brent с большой долей вероятности будет находиться в районе $95 за баррель, а к концу 2024-го — вплотную приблизится к отметке $100. Одной из главных причин изменения прогноза стало решение нескольких стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, сократить суточные объемы добычи нефти.

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