Третий крупный иностранный зернотрейдер объявил о прекращении экспорта зерна из России

Минсельхоз России получил уведомление от "Компании Луис Дрейфус Восток" (российская "дочка" Louis Dreyfus Company, LDC) о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года, рассказали "РГ" в министерстве.

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"В настоящее время компания изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам", - уточнили там.

В Минсельхозе уверены, что уход LDC, как и других иностранных зернотрейдеров, не повлияет на объемы и динамику отечественного экспорта продовольствия.