Третий крупный иностранный зернотрейдер объявил о прекращении экспорта зерна из России

Минсельхоз России получил уведомление от "Компании Луис Дрейфус Восток" (российская "дочка" Louis Dreyfus Company, LDC) о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года, рассказали "РГ" в министерстве.
"В настоящее время компания изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам", - уточнили там.
В Минсельхозе уверены, что уход LDC, как и других иностранных зернотрейдеров, не повлияет на объемы и динамику отечественного экспорта продовольствия.
Ранее стало известно о прекращении экспорта зерна из России двумя другими иностранными зернотрейдерами из топ-10 экспортеров - Cargill и Viterra. По оценке аналитической компании "ПроЗерно", на долю трех упомянутых иностранных зернотрейдеров совокупно приходилось 14% экспорта российского зерна в прошлом сезоне, на текущий момент около 15%.