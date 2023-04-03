$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Третий крупный иностранный зернотрейдер объявил о прекращении экспорта зерна из России

Российская Газета

Минсельхоз России получил уведомление от "Компании Луис Дрейфус Восток" (российская "дочка" Louis Dreyfus Company, LDC) о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года, рассказали "РГ" в министерстве.

Третий крупный иностранный зернотрейдер объявил о прекращении экспорта зерна из России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"В настоящее время компания изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам", - уточнили там.

В Минсельхозе уверены, что уход LDC, как и других иностранных зернотрейдеров, не повлияет на объемы и динамику отечественного экспорта продовольствия.

СМИ предупредили об угрозе экологической катастрофы из-за санкций против РФ

Ранее стало известно о прекращении экспорта зерна из России двумя другими иностранными зернотрейдерами из топ-10 экспортеров - Cargill и Viterra. По оценке аналитической компании "ПроЗерно", на долю трех упомянутых иностранных зернотрейдеров совокупно приходилось 14% экспорта российского зерна в прошлом сезоне, на текущий момент около 15%.

Экономика,Минсельхоз России,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий