Во Франции наблюдается нехватка некоторых ключевых лекарств

"Поставки ряда лекарств ограничены, и их запасов все меньше и меньше. Их нельзя найти просто в любой аптеке. Более этого не будет. Мы запускаем план против нехватки критических лекарственных средств, без которых люди не могут обойтись", - отметил министр.

Брон добавил, что в настоящее время правительство работает над списком лекарств первой необходимости. После этого в Минздраве планируют отследить все этапы их производства, чтобы контролировать наличие препаратов в аптеках. Кроме того, к следующей зиме будут созданы запасы парацетамола и амоксицилина, потребление которых традиционно увеличивается в зимний сезон. В настоящее вермя большая часть компонентов лекарств импортируется во Францию из Китая, Индии и США. К 2030 году президент Франции Эммануэль Макрон поручил сделать страну полностью независимой в плане производства лекарств.