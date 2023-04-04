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1 час назад

Во Франции наблюдается нехватка некоторых ключевых лекарств

Газета.Ru

Министр здравоохранения Франции Франсуа Брон заявил, что в стране наблюдается нехватка ряда лекарств первой необходимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Во Франции наблюдается нехватка некоторых ключевых лекарств
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Поставки ряда лекарств ограничены, и их запасов все меньше и меньше. Их нельзя найти просто в любой аптеке. Более этого не будет. Мы запускаем план против нехватки критических лекарственных средств, без которых люди не могут обойтись", - отметил министр.

Брон добавил, что в настоящее время правительство работает над списком лекарств первой необходимости. После этого в Минздраве планируют отследить все этапы их производства, чтобы контролировать наличие препаратов в аптеках. Кроме того, к следующей зиме будут созданы запасы парацетамола и амоксицилина, потребление которых традиционно увеличивается в зимний сезон. В настоящее вермя большая часть компонентов лекарств импортируется во Францию из Китая, Индии и США. К 2030 году президент Франции Эммануэль Макрон поручил сделать страну полностью независимой в плане производства лекарств.

Ранее федерация торговли Франции прогнозировала повышение цен в стране на 10% с марта.

Экономика,Эммануэль Макрон,
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