Решение ОПЕК+ по добыче нефти сочли «попутным ветром» для России

Решение ОПЕК+ об уменьшении объемов добычи нефти станет "попутным ветром" для России и указывает на снижение роли США на Ближнем Востоке. Такое мнение высказывает во вторник ведущая японская экономическая газета Nikkei, комментируя последние шаги этой структуры, объединяющей членов Организации стран-экспортеров нефти, Россию и других государств, не входящих в ОПЕК.
"Сокращение производства нефти станет попутным ветром для России, которая <…> согласует такую политику с Саудовской Аравией и другими странами. В РФ на выручку от экспорта нефти и других энергоносителей в 2021 году пришлось 40% поступлений в госбюджет. Рост цен на нефть напрямую увеличивает российские доходы", - отмечает газета.
"Решение о сокращении производства нефти было принято с учетом неминуемой резкой реакции со стороны США. Это наглядно указывает на сокращение веса Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и углубление раскола между США и странами региона", - пишет Nikkei.
Они стали меньше учитывать в своей политике мнение Вашингтона, говорится в газете.
"Саудовская Аравия и другие производители нефти стремятся к диверсификации своих партнеров в интересах развития национальной промышленности, способной снизить их зависимость от экспорта углеводородов. На этом фоне увеличивается роль Китая, который только что сыграл роль в нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном", - считает издание.
2 апреля несколько стран ОПЕК+ заявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года для обеспечения стабильности мирового энергетического рынка. Эти решения были подтверждены по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшегося 3 апреля. Общий объем добровольного сокращения составит 1,66 млн баррелей в сутки и станет дополнением к действующим с ноября 2022 года договоренностям о снижении добычи на 2 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.