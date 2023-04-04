ЕС активно закачивает газ в ПХГ перед похолоданием

Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы выросла в последние дни на фоне снижения промышленной активности в выходные. При этом сохраняющееся последнюю неделю похолодание задержится в регионе и оттянет завершение отопительного сезона. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41 млн куб. м на 4 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

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В понедельник, 3 апреля, объем прокачки составил 39,5 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 4 апреля составляют 41,7 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать в связи с потоковой схемой РФ.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 2 апреля, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 75 млн куб. м. В то же время закачка равнялась 134 млн куб. м - максимум за последние два года.

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября 2022 года, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 50,8 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 140-й день с момента достижения максимума их заполнения на 20% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 19 марта 2022 года, когда в них оставалось лишь 25,5% запасов.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 55,77% (на 20,97 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 60,7 млрд куб. м газа. Нагрузка на ПХГ Европы зимой была выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения. Западные нефтегазовые компании заявляли, что энергокризис в Европе далек от завершения, и выражали опасения относительно возможности заполнить хранилища к следующему отопительному сезону.

Текущая неделя в Европе прогнозируется холоднее предыдущей. Температуры почти во всех странах ЕС окажутся ниже климатической нормы, а в ночные часы даже могут уходить в отрицательную зону. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в марте превысила 19%.