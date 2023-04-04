Путин заявил, что в ближайшие полтора года серьезных изменений тарифов ЖКХ быть не должно
Президент РФ Владимир Путин заявил, что серьезных изменений тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не должно быть.
"С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть", - сказал глава государства в ходе общения с рабочими на заводе "Тулажелдормаш".
"Мы сделали это в конце прошлого года. А то, что должны были сделать с 1 января следующего года, мы передвинули на 1 января 2024 года. Сборы за эту индексацию пришли чуть пораньше, то есть средства появились", - добавил Путин.
По его словам, эти средства должны пойти в регионах на развитие ЖКХ.
"Поэтому за полтора года ближайшие никаких изменений здесь не должно происходить", - отметил президент, имея в виду рост тарифов.