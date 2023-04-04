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12 минут назад

ЕС и США усилят сотрудничество по снижению зависимости от ядерного топлива России

ТАССиещё 3

Евросоюз и США усилят сотрудничество по снижению зависимости стран ЕС от российского ядерного топлива и услуг по обслуживанию АЭС и поддерживают все усилия по диверсификации его источников. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении Энергетического совета ЕС - США, заседание которого прошло в Брюсселе под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

США и ЕС захотели уменьшить зависимость от ядерного топлива России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Совет намерен интенсифицировать сотрудничество по снижению зависимости от России в области ядерного топлива и услуг по топливному циклу и поддерживает продолжающиеся усилия стран сообщества по диверсификации поставок ядерного топлива", - говорится в документе.

В феврале Евросоюз не смог принять санкции против "Росатома" из-за невозможности для нескольких стран ЕС отказаться от российского топлива для своих АЭС.

Экономика,Энтони Блинкен,Росатом,ЕС,
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