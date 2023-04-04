США и ЕС захотели уменьшить зависимость от ядерного топлива России

Евросоюз и США усилят сотрудничество по снижению зависимости стран ЕС от российского ядерного топлива и услуг по обслуживанию АЭС и поддерживают все усилия по диверсификации его источников. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении Энергетического совета ЕС - США, заседание которого прошло в Брюсселе под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
"Совет намерен интенсифицировать сотрудничество по снижению зависимости от России в области ядерного топлива и услуг по топливному циклу и поддерживает продолжающиеся усилия стран сообщества по диверсификации поставок ядерного топлива", - говорится в документе.
В феврале Евросоюз не смог принять санкции против "Росатома" из-за невозможности для нескольких стран ЕС отказаться от российского топлива для своих АЭС.