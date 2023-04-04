Экономист рассказала о причинах падения рубля

Главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова рассказала о причинах ослабления курса рубля в последние дни. По ее словам, это связано с сокращением физических объемов экспорта нефти и газа. Об этом сообщили в Телеграм-канале банка.

По словам эксперта, снижение курса рубля оказалось неожиданным потому что происходило на фоне решения части стран Опек+ о сокращении добычи, а также на фоне роста мировых цен на нефть.

«Этот глобальный контекст должен был бы стабилизировать курс рубля, но мы видим, что рынок оторван от текущих новостей и скорее, видимо, ориентируется на фундаментальные тенденции», — рассказала Орлова.

Она подчеркнула, что с фундаментальной точки зрения ослабление курса связано со снижением физических объемов экспорта, в частности, нефтепродуктов. Кроме того, объемы экспорта газа за последние месяцы упали на исторические минимумы, а в последние недели наблюдается дополнительное снижение.

«В целом ослабление курса просто отражает сокращение именно физических объемов экспорта, которые участники рынка транслируют в более слабый курс рубля», — подчеркнула эксперт.