Россельхознадзор призвал передать контроль за продуктами Минсельхозу
Функции контроля за качеством продуктов и соответствия их состава маркировке следует передать Минсельхозу. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает ТАСС.
«Думаю, что в этом отношении, как я говорил уже неоднократно, нужно, чтобы Министерство сельского хозяйства отвечало в том числе за качество продуктов. А посредством электронной системы нам это ничего не стоит проверить: зашла иваси, вышла сардина, тут же заблокировали, и перемещение остановилось. А так все это пока неэффективная система», — сказал он.
Данкверт объяснил необходимость этого тем, что технические условия, вводимые с целью более быстрого внедрения новых видов продукции, сейчас превратились в бесконтрольную систему. Кроме того Росстандарт не отвечает за маркировку, отметил он.