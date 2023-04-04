Россельхознадзор призвал передать контроль за продуктами Минсельхозу

«Думаю, что в этом отношении, как я говорил уже неоднократно, нужно, чтобы Министерство сельского хозяйства отвечало в том числе за качество продуктов. А посредством электронной системы нам это ничего не стоит проверить: зашла иваси, вышла сардина, тут же заблокировали, и перемещение остановилось. А так все это пока неэффективная система», — сказал он.