Раскрыт главный запрос бизнеса РФ

По его словам, в первую очередь на рынок Индии в России пытаются выйти малые и средние компании. Среди их интересов совместное производство, продажа и покупка товаров.

«Практически весь спектр отраслей – и автомобилестроение, и машиностроение, IT-технологии, фармацевтика и так далее», — сказал Катырин.

Кроме того компании РФ ищут в Индии партнеров взамен ушедших из страны из-за санкций западных компаний. Катырин выразил надежду, что у российского бизнеса все сложится на данном направлении и он сможет выйти на этот рынок. Он назвал Индию «страной с огромными промышленными возможностями».