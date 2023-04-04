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1 час назад

Раскрыт главный запрос бизнеса РФ

Елена Прошина

Одним из главных запросов российского бизнеса являются связи с Индией. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, передает «Прайм».

Раскрыт главный запрос бизнеса РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в первую очередь на рынок Индии в России пытаются выйти малые и средние компании. Среди их интересов совместное производство, продажа и покупка товаров.

«Практически весь спектр отраслей – и автомобилестроение, и машиностроение, IT-технологии, фармацевтика и так далее», — сказал Катырин.

Кроме того компании РФ ищут в Индии партнеров взамен ушедших из страны из-за санкций западных компаний. Катырин выразил надежду, что у российского бизнеса все сложится на данном направлении и он сможет выйти на этот рынок. Он назвал Индию «страной с огромными промышленными возможностями».

Экономика,Сергей Катырин,Торгово-промышленная палата,
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