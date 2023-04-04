Раскрыт главный запрос бизнеса РФ

Одним из главных запросов российского бизнеса являются связи с Индией. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, передает «Прайм».
По его словам, в первую очередь на рынок Индии в России пытаются выйти малые и средние компании. Среди их интересов совместное производство, продажа и покупка товаров.
«Практически весь спектр отраслей – и автомобилестроение, и машиностроение, IT-технологии, фармацевтика и так далее», — сказал Катырин.
Кроме того компании РФ ищут в Индии партнеров взамен ушедших из страны из-за санкций западных компаний. Катырин выразил надежду, что у российского бизнеса все сложится на данном направлении и он сможет выйти на этот рынок. Он назвал Индию «страной с огромными промышленными возможностями».