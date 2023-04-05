Telegraph: сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесёт тройной удар по Западу

Обозреватель издания Telegraph Мелисса Лоуфорд заявила, что решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти нанесет Западу «тройной удар». В своей статье она указала на выигрышное положение России в связи с энергетической политикой Саудовской Аравии против американской стороны.

Лоуфорд отметила, что высокая стоимость нефти станет драйвером инфляции. По ее словам, позиция ОПЕК+ свидетельствует о том, что «Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю».

Обозреватель подчеркнула, что подорожание топлива также ослабит санкции в отношении России, увеличив ее доходы. Она пришла к выводу, что российской стороне удается зарабатывать на продаже нефти в тот период, когда западные государства слабеют под давлением инфляции.

Страны ОПЕК+ 2 апреля решили сократить добычу нефти на 1,16 миллиона баррелей в сутки. Решение стало неожиданным для рынка.