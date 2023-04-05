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«Тройной удар по Западу»: в Великобритании высказались о последнем решении ОПЕК+

Обозреватель издания Telegraph Мелисса Лоуфорд заявила, что решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти нанесет Западу «тройной удар». В своей статье она указала на выигрышное положение России в связи с энергетической политикой Саудовской Аравии против американской стороны.

Telegraph: сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесёт тройной удар по Западу
© globallookpress.com

Лоуфорд отметила, что высокая стоимость нефти станет драйвером инфляции. По ее словам, позиция ОПЕК+ свидетельствует о том, что «Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю».

Обозреватель подчеркнула, что подорожание топлива также ослабит санкции в отношении России, увеличив ее доходы. Она пришла к выводу, что российской стороне удается зарабатывать на продаже нефти в тот период, когда западные государства слабеют под давлением инфляции.

Страны ОПЕК+ 2 апреля решили сократить добычу нефти на 1,16 миллиона баррелей в сутки. Решение стало неожиданным для рынка.

Как заявили аналитики, опрошенные «Известиями», значительного роста цен на российскую нефть не ожидается после существенного сокращения странами ОПЕК+ добычи топлива.

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