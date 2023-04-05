$79.36+1.4186.72+2.10

Доставку угля на Дальний Восток назвали слишком дорогой

Для сдерживания цен на электроэнергию на Дальнем Востоке стоит ввести механизм субсидирования доставки в регион угля и мазута, поскольку сейчас она слишком дорогая. Такое предложение высказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает ТАСС.

Доставку угля на Дальний Восток назвали слишком дорогой
© Lenta.ru

По его словам, с 1 апреля уже субсидируются поставки нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива. Чиновник подчеркнул, что механизм продемонстрировал положительные эффекты, но в любом случае применять его будут только для поставок на внутренний рынок. Конкретный размер субсидии он не назвал, вопрос пока прорабатывается.

Ранее Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) подсчитал, что стоимость электроэнергии для коммерческих потребителей на Дальнем Востоке с начала года увеличилась в полтора раза.

Тарифы в регионе регулируются государством, однако «РусГидро» многие годы жаловалось на крупные убытки из-за их низкого уровня. Только в 2022 году потери компании превысили 35 миллиардов рублей. На этом фоне поставщик добился права заложить в новые цены компенсацию выпадающих потерь, связанных с ростом стоимости угля для ТЭС. При этом в компании указывают, что даже такой уровень не позволяет станциям выйти на безубыточную работу.

Малый и средний бизнес на Дальнем Востоке собирался жаловаться в прокуратуру для возвращения привычной стоимости энергии. В свою очередь, в «Сообществе потребителей энергии» указывали, что резкий рост тарифов может остановить реализацию энергоемких проектов и тем самым помешать развитию экономики региона.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий