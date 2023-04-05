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24 минуты назад

В Австралии усомнились в скором конце гегемонии доллара

Лера Букина

Обозреватель The Sydney Morning Herald Стивен Бартоломеус заявил, что говорить о завершении эпохи гегемонии доллара преждевременно.

В Австралии усомнились в скором конце гегемонии доллара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что, несмотря на стремление властей КНР ослабить господство американской валюты с помощью юаня, китайским властям вряд ли удастся изменить свою экономическую модель, отметил публицист.

«Маловероятно, что Пекин полностью снимет ограничения в своих финансовых рынках или откажется от политики управляемого обменного курса или контроля за движением капитала», — подчеркнул он.

Лидирующую позицию, по словам эксперта, не сможет занять и евро. Он отметил, что против данной валюты работают разобщенность отдельных экономик стран ЕС и сам характер торговой политики.

По словам Бартоломеуса, несмотря на то, что доминирование американской валюты приносит пользу финансовому сектору США, оно делает коммерческие американские предприятия гораздо менее конкурентоспособными. Это объясняется их перемещением в развивающиеся экономики, заявил он, отметив, что речь идет о Китае и Индии. В этой связи, как указал обозреватель, статус резервной валюты является одновременно «чрезмерной привилегией» и все более непомерным бременем.

По его мнению, в будущем мировая торговля будет иметь более многополярный вид. Но сегодня пока вряд ли «что-то отвечает необходимым условиям, чтобы либо вытеснить доллар в качестве мировой резервной валюты, либо стать реальной альтернативой», подытожил Бартоломеус.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предрек американской валюте обвал в ближайшие 20 лет. Он подчеркнул, что доллар является пирамидой, которая обязательно рухнет.

Экономика,Алексей Зубец,ЕС,
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