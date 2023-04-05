Перечислены последствия для ЕС после первой зимы без газа РФ

Евросоюз пережил первую зиму без поставок газа из России, но на этом хорошие новости заканчиваются и начинаются плохие. Об этом написал в своей статье для издания EUobserver старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Димитр Лилков.

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После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, европейские страны согласовали отказ от поставок газа из России.

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Это повлекло за собой энергетический кризис, нестабильную экономическую ситуацию и резкий рост инфляции в странах в ЕС и США. По данным Евростата, расходы Евросоюза на приобретение сжиженного и трубопроводного газа в 2022 году возросли в 3,3 раза, до €208 млрд. В 2021 году он потратил €62,5 млрд.

Европейские государства «совершили коллективный подвиг», сократив потребление природного газа почти на 20% и сейчас с «осторожным оптимизмом» оценивают предстоящую зиму, так как цены на природный газ постоянно снижаются, а хранилища уже заполнены на 50-55%, отметил в своей статье Димитр Лилков.

Однако, по его словам, для Европы по итогам прошедшей зимы есть очень плохие новости. Во-первых, прошедшая зима была очень теплой, но несмотря на это, государства-члены ЕС «потратили астрономические суммы» из бюджета на защиту домашних хозяйств и промышленности.

«С конца 2021 до начала 2023 года ЕС выделил около 700 млрд евро на различные меры государственной поддержки в области энергетики. По сути, ряд стран ЕС потратили более четырех процентов своего ВВП на преодоление энергетического кризиса», — отметил эксперт.

Во-вторых, кризис разрушает европейскую промышленность, так как из-за высоких цен на энергоносители закрываются заводы, в том числе по производству алюминия и удобрений.

В-третьих, сохраняется нестабильность с поставками энергоресурсов. Отказавшись от российского газа, ЕС вынужден зависеть от поставок дорогого СПГ и сталкиваться со все большей конкуренцией за него по мере восстановления азиатских экономик.