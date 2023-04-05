ВТО предупредила о новом скачке цен на газ в Европе

Всемирная торговая организация (ВТО) пришла к выводу, что в Европе следующей зимой газ может взлететь в цене на фоне холодов и дефицита объема поставок. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доклад организации.

ВТО признает, что в 2022 году Европе «повезло» с «мягкой зимой». Это предотвратило значительный рост цен на энергоносители, заявили там.

«Однако если европейские страны не смогут обеспечить достаточные поставки природного газа на следующую зиму и если погода будет более холодной, цены могут снова подскочить», — указано в документе.

В организации подчеркнули, что европейские государства прибегли к импорту газа из США, Катара, Норвегии и Алжира после сокращения поставок газа из РФ. За этим последовал рост цен на СПГ в других странах, в том числе в Японии, отметили экономисты ВТО.