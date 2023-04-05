ВТО предупредила о новом скачке цен на газ в Европе

Всемирная торговая организация (ВТО) пришла к выводу, что в Европе следующей зимой газ может взлететь в цене на фоне холодов и дефицита объема поставок. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доклад организации.
ВТО признает, что в 2022 году Европе «повезло» с «мягкой зимой». Это предотвратило значительный рост цен на энергоносители, заявили там.
«Однако если европейские страны не смогут обеспечить достаточные поставки природного газа на следующую зиму и если погода будет более холодной, цены могут снова подскочить», — указано в документе.
В организации подчеркнули, что европейские государства прибегли к импорту газа из США, Катара, Норвегии и Алжира после сокращения поставок газа из РФ. За этим последовал рост цен на СПГ в других странах, в том числе в Японии, отметили экономисты ВТО.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил «Известиям», что ФРГ удастся заполнить подземные газовые хранилища (ПХГ) без поставок трубопроводного российского газа. Однако, как уточнил он, эта страна будет расплачиваться тем, что у нее не получится восстановить энергоемкую промышленность.