Запасы нефти в США сократились за неделю

Запасы нефти в США за неделю сократились на 3,7 миллиона баррелей до 470 миллионов баррелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.
В американском ведомстве отметили, что на данный момент объем запасов нефти в США на 4% выше среднего показателя за последние пять лет, который был характерен для данного времени года. По данным на 31 марта запасы сократились на 3,74 миллиона баррелей и составили 469,952 миллиона баррелей.
Сегодня, 5 апреля, стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,28% до 84,7 долларов за баррель. WTI с поставкой в мае снизилась на 0,33% до 80,44 долларов за баррель.