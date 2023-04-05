$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Запасы нефти в США сократились на 3,7 миллиона баррелей за неделю

Елена Прошина

Запасы нефти в США за неделю сократились на 3,7 миллиона баррелей до 470 миллионов баррелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.

Запасы нефти в США сократились за неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В американском ведомстве отметили, что на данный момент объем запасов нефти в США на 4% выше среднего показателя за последние пять лет, который был характерен для данного времени года. По данным на 31 марта запасы сократились на 3,74 миллиона баррелей и составили 469,952 миллиона баррелей.

Аналитики объяснили ослабление рубля вопреки росту цен на нефть

Сегодня, 5 апреля, стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,28% до 84,7 долларов за баррель. WTI с поставкой в мае снизилась на 0,33% до 80,44 долларов за баррель.

Экономика,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий