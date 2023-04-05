Запасы нефти в США сократились за неделю

Запасы нефти в США за неделю сократились на 3,7 миллиона баррелей до 470 миллионов баррелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.

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В американском ведомстве отметили, что на данный момент объем запасов нефти в США на 4% выше среднего показателя за последние пять лет, который был характерен для данного времени года. По данным на 31 марта запасы сократились на 3,74 миллиона баррелей и составили 469,952 миллиона баррелей.