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1 час назад

ЕС и США помогли Киеву покрыть дефицит бюджета

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) и США помогли Киеву поправить бюджет. Об этом, ссылаясь на украинские власти, заявили в Еврокомиссии, передает ТАСС.

ЕС и США помогли Киеву покрыть дефицит бюджета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В заявлении Еврокомиссии сказано, что правительство Украины представило свои бюджетные потребности на 2023 год, которые оно оценивает в 39,9 миллиардов долларов. Уточняется, что Киев покрыл дефицит бюджета после утверждения четырехлетней программы МВФ по поддержке Украины с общим бюджетом в 15,6 миллиардов долларов.

Кроме того, украинское правительство учитывает поддержку ЕС в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро с выплаченными уже 4,5 миллиарда евро, а также взносы других доноров.

Ранее в США подсчитали военную помощь Европы Украине. Уточняется, что Вашингтон и европейские представители направили Украине военную технику на сумму 13 миллиардов долларов.

Экономика,Правительство Украины,Международный валютный фонд,Еврокомиссия,ЕС,
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