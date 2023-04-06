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19 минут назад

Экономист назвал факторы ослабления рубля

Lenta.ru

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов в беседе с агентством «Прайм» назвал основные факторы ослабления рубля.

Экономист назвал факторы ослабления рубля
Фото: ТАССТАСС

По словам Бадалова, объемы торгов сейчас относительно низкие по нескольким причинам. Например, российский бизнес продолжает выкупать доли у нерезидентов из недружественных стран. Также экспортеры не стремятся продавать валюту сверх необходимых сумм.

Кроме того, физлицам нужна валюта — ею совершают переводы за рубеж. Банк России транзакции не ограничивает, и это тоже может создавать давление на курс, из-за чего он ослабевает, заявил экономист.

С начала этой недели курс доллара вырос на два рубля, а евро — на три рубля, обе валюты обновили максимумы почти за год. На этом фоне власти резко ухудшили прогноз по курсу рубля в 2023 году.

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Экономика,Банк России,
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