Экономист назвал факторы ослабления рубля

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов в беседе с агентством «Прайм» назвал основные факторы ослабления рубля.

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По словам Бадалова, объемы торгов сейчас относительно низкие по нескольким причинам. Например, российский бизнес продолжает выкупать доли у нерезидентов из недружественных стран. Также экспортеры не стремятся продавать валюту сверх необходимых сумм.

Кроме того, физлицам нужна валюта — ею совершают переводы за рубеж. Банк России транзакции не ограничивает, и это тоже может создавать давление на курс, из-за чего он ослабевает, заявил экономист.