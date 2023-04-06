В России выросла доля импорта в еде и бытовой технике

В 2022 году доля импорта в оптовом товарообороте пищевых продуктов (включая алкоголь и табак) увеличилась на 4,1 процентного пункта до 18,7 процента в денежном выражении, бытовой техники – на 1,7 процентных пункта, электроники — на 4,8 процентных пункта, а мебели – на 13,5. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Копия материала имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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Аналитики заметили, что это происходит, несмотря на общее сокращение зарубежных поставок в Россию. В оптовой торговле бытовыми электротоварами (телевизоры, холодильники, стиральные машины) доля импорта в среднем по 2022 году увеличилась на 1,7 процентного пункта, до 28,7 процента.

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С другой стороны, в некоторых категориях потребительских товаров доля зарубежной продукции снизилась. В частности, сократилась доля импорта на фармацевтическом рынке (на 18 процентных пунктов, до 25,7 процента в общем товарообороте), в сегменте парфюмерии и косметики (на 4,4 процентного пункта, до 32,7 процента).

«Относительно потребительских товаров бизнес достаточно оперативно наладил альтернативные каналы поставок, воспользовался механизмом параллельного импорта или нашел новых поставщиков. Важную роль сыграл реэкспорт из “дружественных стран”», — объяснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Он указал, что сильнее всего выросла доля китайских производителей.