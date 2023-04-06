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Отбор газа из хранилищ ЕС достиг максимума за десять лет

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Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы достиг максимального показателя для начала апреля за последние десять лет из-за похолодания. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 4 апреля из ПХГ стран ЕС взяли 221 миллион кубометров газа — это максимум для этого дня с 2013 года. При этом закачка газа составила 71 миллион кубометров — это минимум с 2013-го.

Отопительный сезон в Европе стартовал 14 ноября 2022 года и все еще продолжается. За все это время из хранилищ ЕС было отобрано 51,28 миллиарда кубометров газа.

Прошлый отопительный сезон завершился 19 марта 2022-го.

В начале апреля 2023-го ПХГ Европы были заполнены на 55,59 процента и содержали 60,5 миллиарда кубометров газа.

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ТАСС отмечает, что «Газпром» подает газ в Европу через Украину (станцию «Суджа») в объеме 41 миллион кубометров на 6 апреля.

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