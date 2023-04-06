Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2023 году

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году с 3,3% до 0,2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий доклад финансовой организации.

Ранее Всемирный банк ожидал, что ВВП РФ в 2023 году сократится на 3,3%. Теперь же там считают, что падение составит лишь 0,2%.При этом во Всемирном банке спрогнозировали ухудшение ВВП России на 2024-2025 годы с 1,6% до 1,2% и до 0,8% соответственно.