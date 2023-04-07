Франции предсказали социальный взрыв из-за пенсионной реформы

«Эммануэль Макрон — президент [Франции], который всегда всех провоцирует. Он не сможет удержаться от того, чтобы не спровоцировать. Эммануэль Макрон продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст. А злость людей будет только усиливаться. Протестное движение не заканчивается за пару недель», — заключил он.