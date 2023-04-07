Франции предсказали социальный взрыв из-за пенсионной реформы

Основатель политического ядра движения «желтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет заявил, что во Франции произойдет социальный взрыв из-за пенсионной реформы. Его слова приводит РИА Новости.
Валет назвал взрывоопасной ситуацию с пегнсионной реформой во Франции. Он допустил, что пик кризиса наступит в ближайшие дни или недели. Активист также назвал временным небольшой спад числа участников демонстраций.
«Эммануэль Макрон — президент [Франции], который всегда всех провоцирует. Он не сможет удержаться от того, чтобы не спровоцировать. Эммануэль Макрон продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст. А злость людей будет только усиливаться. Протестное движение не заканчивается за пару недель», — заключил он.
Ранее Валет обвинил Макрона в исчезновении демократии во Франции.
«Демократия — это различные свободы, а сейчас все эти свободы подорваны», — отметил он.