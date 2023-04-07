Россия заняла второе место в мире по майнингу криптовалют

По данным компании BitRiver, Россия вышла на второе место в мире по объёму мощностей, задействованных в добыче криптовалют. Лидером остаются США, но их позиции подвержены риску из-за неопределённости в регулировании криптоиндустрии.

Россия обогнала Казахстан, который в прошлом году ограничил майнинг из-за дефицита электроэнергии. Также на рост майнинговых мощностей в России повлияли низкие цены на электричество и доступность оборудования.

Однако Россия также сталкивается с проблемами в сфере криптовалют. В частности, до сих пор не разработана правовая база для майнеров и не определён статус криптовалюты. Кроме того, растут санкционные риски как для российских игроков, так и для их зарубежных партнёров.