Россия заняла второе место в мире по майнингу криптовалют

Россия заняла вторую строчку в рейтинге стран по майнингу криптовалют. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании BitRiver.

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По итогам января-марта Россия впервые вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге, — 1 ГВт. Лидером остаются США с 3-4 ГВт майнинговых мощностей. При этом в предыдущие годы Россия достаточно долго удерживала третье место. Однако рост показателей у РФ, по мнению аналитиков BitRiver, связан с ограничениями по майнингу в Казахстане и дефицитом электроэнергии в Китае.

По словам гендиректора BitRiver Игоря Рунеца, сейчас даже рынок майнинга в США стал замедляться из-за подорожания электроэнергии, уменьшения доходности майнинга и отмены налоговых льгот. Также часть оборудования для майнинга была приобретена в кредит, поэтому достаточно закредитованные компании уже обанкротились.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что США все еще остаются в лидерах по майнингу, так как большая часть участников рынка наблюдают за действиями регуляторов страны. Например, может произойти резкий передел рынка, так как в США все еще не определен статус криптовалюты и не решен вопрос отрицательного влияния майнинга на экологию. В России же рост майнинга ожидаем с точки зрения цен на электроэнергию. В некоторых же регионах он особенно выгоден из-за климатических особенностей, которые позволяют не тратить дополнительные средства на охлаждение оборудования.