S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины

S&P Global Ratings решило понизить долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC» с «CCC+». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства.

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте сохранился на уровне «C», в национальной валюте оба рейтинга остались на прежних уровнях: долгосрочный на отметке «CCC+» (прогноз стабильный), краткосрочный — «C».

Аналитики напомнили о том, что украинские власти объявили о плане реструктуризации своего внешнего долга к середине 2024 года. В этой связи, как указали они, Украина может перейти «на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий».