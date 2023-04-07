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24 минуты назад

Агентство S&P решило понизить долгосрочный суверенный рейтинг Украины

Лера Букина

S&P Global Ratings решило понизить долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC» с «CCC+». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства.

S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте сохранился на уровне «C», в национальной валюте оба рейтинга остались на прежних уровнях: долгосрочный на отметке «CCC+» (прогноз стабильный), краткосрочный — «C».

Аналитики напомнили о том, что украинские власти объявили о плане реструктуризации своего внешнего долга к середине 2024 года. В этой связи, как указали они, Украина может перейти «на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий».

Ранее сообщалось о резком понижении Всемирным банком прогноза роста ВВП Украины на текущий год — до 0,5% с прежних 3,3%. Как указал ВБ, несмотря на ущерб, понесенный страной, открытие черноморских портов Украины, возобновление торговли зерном, а также благотворительная помощь поддерживают экономическую активность в текущем году.

Экономика,Всемирный Банк,
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