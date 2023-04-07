Глава Минэкономразвития предрек долгую низкую безработицу

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что низкий уровень безработицы в России сохранится надолго. Об этом он заявил в пятницу, выступая на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки "Мой бизнес".

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"Предстоит работать в условиях жесткого рынка труда для работодателей. У нас действительно низкий уровень безработицы и вполне возможно, что рекорды минимума безработицы будут показаны дальше. Мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго", - сказал министр.

Он добавил, что "с этой точки зрения малый бизнес столкнется с конкуренцией за кадры с крупным бизнесом".

По данным Росстата, уровень безработицы в России в феврале 2023 года снизился до 3,5% после 3,6% в январе. Согласно данным статистики, общая численность безработных в России в январе составила 2,6 млн человек.

Как ранее рассказала в интервью ТАСС замглавы МЭР Полина Илюшникова, Министерство экономического развития не ожидает роста уровня безработицы в стране в 2023 году, каких-то предпосылок для этого в министерстве не видят.

О рынке труда

Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре 2022 года, в условиях постепенной адаптации экономики к внешнему санкционному воздействию ситуация на рынке труда будет оставаться стабильной. Правительством в среднесрочной перспективе предполагается реализация мероприятий, направленных на снижение безработицы, повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов, обеспечение защиты трудовых прав граждан.

В результате реализации комплекса этих мер численность занятого населения к 2025 году должна возрасти до 72,3 млн человек (в 2021 году - 71,7 млн человек).