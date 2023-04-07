В Минфине заявили о сокращении нефтегазовых доходов

Нефтегазовые доходы в первом квартале 2023 года сократились на 45% и составили 1,6 млрд рублей, посчитали в Минфине.

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Их уменьшение в ведомстве связывают в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

При этом устойчивость бюджетной системы из-за колебаний нефтегазовых доходов обеспечивается за счет средств Фонда национального благосостояния, следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь-март 2023 года, подготовленной министерством.

В то же время в Минфине считают, что во втором полугодии налоговые поступления от нефтяного сектора восстановятся в связи с постепенным сокращением ценовых дисконтов на нефть марки Urals.