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22 минуты назад

СМИ узнали миллиардных доходах Норвегии из-за отказа ЕС от топлива из России

Лера Букина

По итогам 2022 года Норвегии удалось заработать более $100 млрд дополнительных доходов в связи с отказом европейских стран от российских энергоресурсов. Об этом сообщает The New York Times.

СМИ узнали миллиардных доходах Норвегии из-за отказа ЕС от топлива из РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На фоне геополитической ситуации Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. Как говорится в публикации, ситуация демонстрирует, что континент нуждается в норвежских энергоносителях.

По словам экспертов рынка, норвежцы раньше неоднозначно относились к тому, что экономика страны сильно зависит от добычи энергоресурсов. Это связано с позицией многих жителей страны относительно вреда для экологии при добыче нефти. Но из-за ситуации на Украине положение дел изменилось, отмечает издание.

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Автор статьи указал на рост цен на электроэнергию для потребителей, несмотря на добычу нефти и газа и наличие огромного количества гидроэлектростанций в Норвегии.

Действие санкций стран Запада началось с 5 декабря. Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Экономика,ЕС,
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