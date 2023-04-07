СМИ узнали миллиардных доходах Норвегии из-за отказа ЕС от топлива из РФ

По итогам 2022 года Норвегии удалось заработать более $100 млрд дополнительных доходов в связи с отказом европейских стран от российских энергоресурсов. Об этом сообщает The New York Times.

На фоне геополитической ситуации Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. Как говорится в публикации, ситуация демонстрирует, что континент нуждается в норвежских энергоносителях.

По словам экспертов рынка, норвежцы раньше неоднозначно относились к тому, что экономика страны сильно зависит от добычи энергоресурсов. Это связано с позицией многих жителей страны относительно вреда для экологии при добыче нефти. Но из-за ситуации на Украине положение дел изменилось, отмечает издание.

Автор статьи указал на рост цен на электроэнергию для потребителей, несмотря на добычу нефти и газа и наличие огромного количества гидроэлектростанций в Норвегии.