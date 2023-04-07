Согласно предварительной информации, объем доходов федерального бюджета за январь-март 2023 года достиг 5,677 трлн рублей, расходов — 8,077 трлн рублей. Суммарный объем доходов российского бюджета сократился на 21% в сравнении с I кварталом прошлого года, сообщил Минфин.

Кроме того, отмечается, что дефицит бюджета оценивается в 2,4 трлн рублей.

Министерство также оценило нефтегазовые доходы в 1,635 трлн рублей. Так, они показали снижение на 45% к такому же периоду 2022 года в связи с падением котировок российской нефти Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Нефтегазовые доходы составили 4,042 трлн рублей, упав на 4% к такому же периоду 2022 года. Это произошло в связи с единовременным возмещением переплат налога на прибыль в январе текущего года.

Ведомство прогнозирует восстановление нефтегазовых доходов бюджета в будущем, в частности во втором полугодии текущего года. Как отмечается, такая динамика обусловлена уточнением определения налоговой базы и сокращением дисконта на Urals.

Кроме того, в стране зафиксирован рост расходов федерального бюджета — на 34%.