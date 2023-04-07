$79.50+0.1487.10+0.37
42 минуты назад

Оценен дефицит федерального бюджета России по итогам первого квартала

Лера Букина

Согласно предварительной информации, объем доходов федерального бюджета за январь-март 2023 года достиг 5,677 трлн рублей, расходов — 8,077 трлн рублей. Суммарный объем доходов российского бюджета сократился на 21% в сравнении с I кварталом прошлого года, сообщил Минфин.

Кроме того, отмечается, что дефицит бюджета оценивается в 2,4 трлн рублей.

Министерство также оценило нефтегазовые доходы в 1,635 трлн рублей. Так, они показали снижение на 45% к такому же периоду 2022 года в связи с падением котировок российской нефти Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Нефтегазовые доходы составили 4,042 трлн рублей, упав на 4% к такому же периоду 2022 года. Это произошло в связи с единовременным возмещением переплат налога на прибыль в январе текущего года.

Ведомство прогнозирует восстановление нефтегазовых доходов бюджета в будущем, в частности во втором полугодии текущего года. Как отмечается, такая динамика обусловлена уточнением определения налоговой базы и сокращением дисконта на Urals.

Кроме того, в стране зафиксирован рост расходов федерального бюджета — на 34%.

Путин заявил о новой модели развития экономики России

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что все запланированные в России на 2023 год решения будут обеспечены финансами независимо от разницы доходов и расходов бюджета.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий