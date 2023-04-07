Глава МВФ заявила, что банковский кризис усложнил борьбу с инфляцией

Последствиями ситуации с банками в США и Швейцарии стало усложнение борьбы с инфляцией в мире. Об этом заявида директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева . Ее слова передало ТАСС.

«Борьба с инфляцией усложнилась после недавних потрясений в банковском секторе США и Швейцарии, которые стали напоминанием о том, как трудно быстро перейти от длительного периода низких процентных ставок и достаточной ликвидности к гораздо более высоким ставкам и дефициту ликвидности», — отметила Георгиева на пресс-конференции в Вашингтоне.

11 марта в Штатах разорился крупный банк — Silicon Valley Bank. Банк занимал 16 место по активам в стране и стал крупнейшей кредитной организацией, которая обанкротилась за последние 15 лет. По информации Bloomberg, еще 200 кредитных организаций в США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank. В то же время финансовые трудности постигли один из крупнейших швейцарских банков – Credit Suisse. Последний был продан еще одному крупнейшему банку страны – UBS.