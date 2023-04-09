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Comtrade: Израиль стал крупнейшим импортером российской водки по итогам 2022 года

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По итогам прошлого года Израиль стал крупнейшим импортером российской водки. За 12 месяцев страна увеличила закупки данного вида алкоголя более чем в четыре раза — до $24,7 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные платформы ООН Comtrade.

Израиль стал крупнейшим импортером российской водки
© РИА Новости

«Израиль в прошлом году стал мировым лидером по импорту водки из России, увеличив закупки этой продукции в денежной выражении более чем в четыре раза — до 24,7 миллиона долларов с 5,7 миллиона годом ранее», — говорится в материале.

В число лидером по объемам закупки российской водки также вошли Германия и Армения. На долю этих стран пришелся импорт на общую сумму $7,5 млн и $ 6,9 млн соответственно. При этом оба государства значительно сократили закупки этого алкоголя из России по итогам прошлого года, уточняется в статье.

«На втором месте оказалась Германия, сократившая импорт российской водки до 7,5 миллиона долларов с 43,4 миллиона долларов, ввезенных в 2021 году. Тройку лидеров за 2022 год замкнула Армения, несмотря на то, что сократила импорт водки из России почти вдвое — до 6,9 миллиона долларов с 13,2 миллиона годом ранее», — заключается в заметке.

В России за год водка подорожала на 12%

21 февраля агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования российского производителя «умных» онлайн-касс «Эвотор» сообщило, что в российской несетевой рознице водка и коньяк подорожали на 12% в январе 2023 года по сравнению с таким же месяцем 2022 года. В январе средняя цена на водку составила 817 рублей за литр, что на 12% больше, чем в прошлом году.

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