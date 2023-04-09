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Норвегия заявила о нерентабельности постройки новых газопроводов в ЕС

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Норвегия нарастила поставки газа в Евросоюз (ЕС) на фоне усилившегося энергокризиса. Однако строить новые газопроводы стране невыгодно. Об этом The New York Times заявил генеральный директор норвежской нефтегазовой компании Aker BP Карл Джонни Херсвик.

Норвегия назвала невыгодными новые газопроводы в ЕС
© globallookpress.com

«Норвегия может ненамного увеличить транспортировку нефти и газа по своей сети трубопроводов выше текущей. При этом страна вряд ли построит новые нефте- и газопроводы в Европу», — отметил Херсвик.

По его словам, вложенные затраты на строительство новых трубопроводов тяжело окупить. Для этого потребовалось бы как минимум 20 лет эксплуатации.

В публикации указали, что на фоне энергокризиса Норвегия в 2022 году увеличила добычу газа на 8%. При этом рекордная добыча топлива и большое число гидроэлектростанций не спасли жителей страны от резкого роста тарифов на электроэнергию.

СМИ узнали миллиардных доходах Норвегии из-за отказа ЕС от топлива из России

7 апреля газета The New York Times писала, что Норвегия смогла получить свыше $100 млрд дополнительных доходов по итогам прошлого года из-за отказа Европы от российских энергоресурсов.

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