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"Ъ": Минфин рассматривает возможность увеличить НДПИ на уголь в октябре-декабре 2023 года

Минфин РФ рассматривает возможность увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в четвертом квартале 2023 года. Об этом написала газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Минфин рассматривает возможность увеличить НДПИ на уголь
© Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

"Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал, а не введение экспортных пошлин", - рассказали газете в пресс-службе Минфина.

Министерство повышало налоги для представителей угольной отрасли в 2022 году и первом квартале 2023 года. Участники рынка не стали комментировать планы Министерства по очередному повышению сборов. При этом угольные компании сейчас не предоставляют финансовую отчетность. Согласно данным Росстата, в январе этого года сальдированная прибыль угольных компаний снизилась на 62,7%, до 39 млрд руб., а доля прибыльных компаний упала до 58,4%.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что сейчас говорить о финансовом благополучии отрасли не приходится, а цены на энергетический уголь на всех основных площадках снижаются. "В Европе, где в прошлом году были рекордные цены, теперь уголь подешевел до $135-140 за тонну, в Китае он стоит около $160 за тонну", - сказал Гришунин. По оценкам аналитика, возможностей для роста НДПИ "не просматривается".

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