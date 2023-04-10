Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал в интервью «Известиям» о давлении властей ФРГ на компании, которые не захотели уходить из страны.

По его словам, немецкие бизнесмены, продолжающие сотрудничество с российскими партнерами, и те, кто не стал уходить с российского рынка, подвергаются сильнейшему давлению.

«Очевидно, что германский бизнес за прошедшие десятилетия пустил на российском рынке очень глубокие корни, чувствовал себя весьма комфортно и не хочет его покидать», — сказал Нечаев.

При этом он подчеркнул, что освободившиеся ниши активно занимают российские производители. Кроме того, появилось много компаний из третьих стран, желающих работать с Россией.